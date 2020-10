Fino ad oggi Immuni in Veneto è stata inutile (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Qualche giorno fa Luca Zaia spiegava: “L’app Immuni? Non l’ho scaricata, ma questa non è una indicazione, ogni cittadino fa come gli pare”. In Veneto però anche i cittadini che hanno deciso di utilizzare l’app hanno scoperto che Fino ad ora le ASL non hanno inserito i codici delle persone contagiate Fino ad oggi Immuni in Veneto è stata inutile La notizia viene riportata dal Corriere del Veneto che racconta il caso di un cittadino di Padova e della sua curiosa interazione con l’azienda sanitaria. Per chi non lo sapesse chi risulta positivo al tampone, viene contattato dall’ufficio di igiene della Asl competente ed è chiamato fornire il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Qualche giorno fa Luca Zaia spiegava: “L’app? Non l’ho scaricata, ma questa non è una indicazione, ogni cittadino fa come gli pare”. Inperò anche i cittadini che hanno deciso di utilizzare l’app hanno scoperto chead ora le ASL non hanno inserito i codici delle persone contagiateadinLa notizia viene riportata dal Corriere delche racconta il caso di un cittadino di Padova e della sua curiosa interazione con l’azienda sanitaria. Per chi non lo sapesse chi risulta positivo al tampone, viene contattato dall’ufficio di igiene della Asl competente ed è chiamato fornire il ...

Solo per oggi è possibile avere gratis un dispositivo antiabbandono per auto approfittando contemporaneamente del Prime Day e del Bonus Seggiolino.

