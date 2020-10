Europa travolta. Numeri della pandemia da record, restrizioni ovunque Macron e Merkel pronti alla stretta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il contagio in Europa non rallenta. E, via via che i casi aumentano, crescono anche le restrizioni. Prova a correre ai ripari anche la Germania, dove sono stati raggiunti i 5mila casi: il governo tedesco ha intenzione di estendere l’obbligo di mascherina dove non è possibile mantenere le distanze di sicurezza e nei casi in cui si sta insieme per lungo tempo. Il dettaglio emerge da una bozza che sarà oggi oggetto di discussione tra i ministri-presidenti dei Land tedeschi e la cancelliera Angela Merkel e di cui Dpa ha preso visione. Potrebbe anche essere esteso il coprifuoco per la ristorazione anche sotto i 35 nuovi contagi per Covid su 100mila abitanti in una settimana.C’è anche l’idea di limitare il numero di partecipanti alle feste private e agli eventi pubblici quando in un’area ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il contagio innon rallenta. E, via via che i casi aumentano, crescono anche le. Prova a correre ai ripari anche la Germania, dove sono stati raggiunti i 5mila casi: il governo tedesco ha intenzione di estendere l’obbligo di mascherina dove non è possibile mantenere le distanze di sicurezza e nei casi in cui si sta insieme per lungo tempo. Il dettaglio emerge da una bozza che sarà oggi oggetto di discussione tra i ministri-presidenti dei Land tedeschi e la cancelliera Angelae di cui Dpa ha preso visione. Potrebbe anche essere esteso il coprifuoco per la ristorazione anche sotto i 35 nuovi contagi per Covid su 100mila abitanti in una settimana.C’è anche l’idea di limitare il numero di partecipanti alle feste private e agli eventi pubblici quando in un’area ...

