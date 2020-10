“È vietato” GF Vip | la regia irrompe nella casa e parte la ‘sbroccata’

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Proseguono le giornatedel Grande Fratello Vip, che tornerà in diretta venerdì 16 ottobre su Canale 5. E non mancano le polemiche, le liti e gli sfoghi degli inquilini rimasti in gara. Ieri Patrizia De Blanck si è confessata con i vipponi rivelando di aver perso un figlio e il momento è andato in onda durante la diretta di Pomeriggio 5 dedicata al reality show condotto da Alfonso Signorini. “Mi son girate talmente le pal*e. – ha raccontato la contessa – Mi ricordo che eravamo a cena, ed io feci di corsa tutta la salita e ho perso il bambino. Allora sono andata in clinica, mi hanno fatto il raschiamento e l’ho perso. Mi aveva fatto questa iniezione per farmelo tenere che sono andate avanti un anno, senza più avere le mie cose. Se non che poi sono tornate normalmente. Quando sono ...