Digital Value, vince gara da oltre 43 milioni per la PA (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Digital Value si è aggiudicata, attraverso la sua partecipata Italware, i seguenti lotti della gara indetta da Consip per la fornitura multibrand di software, manutenzione e servizi connessi: Lotto 1 tecnologia ORACLE e servizi connessi in RTI al 70% con Eurolink S.r.l. per un valore complessivo del lotto di 23 milioni di Euro. Lotto 6 tecnologia SAP e servizi connessi in RTI al 70% con Technis Blu S.r.l. per un valore complessivo del lotto di 21 milioni di Euro. Lotto 7 tecnologia ADOBE e servizi connessi al 100% per un valore complessivo del lotto di 12 milioni di Euro. Tutti i contratti avranno durata 12 mesi, saranno erogati e fatturati nel corso del 2021 ed i valori citati non includono le eventuali estensioni di legge pari al 40% del contratto ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) –si è aggiudicata, attraverso la sua partecipata Italware, i seguenti lotti dellaindetta da Consip per la fornitura multibrand di software, manutenzione e servizi connessi: Lotto 1 tecnologia ORACLE e servizi connessi in RTI al 70% con Eurolink S.r.l. per un valore complessivo del lotto di 23di Euro. Lotto 6 tecnologia SAP e servizi connessi in RTI al 70% con Technis Blu S.r.l. per un valore complessivo del lotto di 21di Euro. Lotto 7 tecnologia ADOBE e servizi connessi al 100% per un valore complessivo del lotto di 12di Euro. Tutti i contratti avranno durata 12 mesi, saranno erogati e fatturati nel corso del 2021 ed i valori citati non includono le eventuali estensioni di legge pari al 40% del contratto ...

maurolupi : Per chi avesse ancora dubbi: il 59% delle aziende ha accelerato i processi di digital transformation per via del CO… - innovationpost_ : Lo studio di IBM Institute for Business Value “Covid-19 and the Future of Business” ha evidenziato che in seguito a… -

Ultime Notizie dalla rete : Digital Value Digital Value, vince gara da oltre 43 milioni per la PA Il Messaggero OCTO Telematics 'Digital Driver Essentials' White Paper

In this White Paper, which contains quotes from Gartner’s Predicts 2020: Digital Challenges Slow Down Insurance Industry Transformation’ report (December 2019), we would like to explain how Digital Dr ...

Simple Booking e Value China: nuova partnership strategica alla conquista del travel cinese

L’accordo tra QNT Simple Booking e Value China realizza un innovativo contatto diretto tra le strutture alberghiere e il turista cinese, grazie all’integrazione dinamica con WeChat.

In this White Paper, which contains quotes from Gartner’s Predicts 2020: Digital Challenges Slow Down Insurance Industry Transformation’ report (December 2019), we would like to explain how Digital Dr ...L’accordo tra QNT Simple Booking e Value China realizza un innovativo contatto diretto tra le strutture alberghiere e il turista cinese, grazie all’integrazione dinamica con WeChat.