Dayane Mello smascherata da un video | la strategia dei “comodini” al GF VIP 5

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip 5, è ormai chiaro che il gruppo dei “comodini” così soprannominati sul web, formato da Enock Barwuah, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci,, Matilde Brandi e Adua Del Vesco, è sempre pronto a spalleggiarsi e non esenti da strategie.svela ladel gruppo Nell’ultima puntata andata in onda lunedì sera, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno accusato il gruppo di proteggersi tra loro, insinuando una sorta dimolto velata. Sui social, in molti si sono scagliati contro il gruppo dei comodini, accusati di organizzare persino chi nominare. Basti vedere che tutti hanno nominato Guenda Goria. Durante la catena di salvataggio un...