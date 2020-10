Covid | Ronaldo arrivato a Torino in aeroambulanza

SkySport : ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al covid-19 Lo comunica la federazione portoghese #SkySport… - ZZiliani : COMUNICATO. “Juventus FC conferma che il calciatore Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19, Covid-21 su… - DiMarzio : #Juve, Cristiano #Ronaldo positivo al coronavirus: lo annuncia la Federazione portoghese - genticelaj : RT @ZZiliani: I media portoghesi evidenziano il grave danno che il Covid di #Ronaldo crea alla Premier League: 10 nazionali (Patricio, Sem… - Verdoux11 : RT @RepubblicaTv: Le teorie negazioniste della sorella di Ronaldo: 'Il Covid è la più grande frode mai vista': La sorella di Cristiano Rona… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ronaldo

ANSA Nuova Europa

16.16 - Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19 - A darne notizia la federazione portoghese dopo l'ultimo giro di tamponi: "Il nazionale portoghese sta bene, è senza sintomi e in isolamento. A seguito ...Anche la Juventus è alle prese con la grana Covid-19. Dopo la positività di Cristiano Ronaldo, il gruppo squadra bianconero è in isolamento fiduciario per via del test positivo anche per Weston ...