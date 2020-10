Claudio Sona chi è? Età, altezza, carriera e vita privata del modello (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Claudio Sona chi è? E’ il prossimo concorrente ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip, come anticipato da Alfonso Signorini, conosciamolo meglio. foto facebookLo scoop o meglio il retroscena è stato svelato dal conduttore del Grande Fratello Vip, ovvero Alfonso Signorini durante una diretta social da Casa Chi per poi essere anche confermato a Pomeriggio Cinque da un paparazzo ospite di Barbara D’Urso. “Si tratta di un perSonaggio che doveva essere nel cast originario” e pare proprio che si tratta del giovane modello che è già molto conosciuto dal grande pubblico televisivo per essere stato il primo tronista gay di Uomini e Donne. Cerchiamo di conoscerlo meglio. LEGGI ANCHE>>> Gf Vip, scatta il bacio tra le due ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 ottobre 2020)chi è? E’ il prossimo concorrente ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip, come anticipato da Alfonso Signorini, conosciamolo meglio. foto facebookLo scoop o meglio il retroscena è stato svelato dal conduttore del Grande Fratello Vip, ovvero Alfonso Signorini durante una diretta social da Casa Chi per poi essere anche confermato a Pomeriggio Cinque da un paparazzo ospite di Barbara D’Urso. “Si tratta di un perggio che doveva essere nel cast originario” e pare proprio che si tratta del giovaneche è già molto conosciuto dal grande pubblico televisivo per essere stato il primo tronista gay di Uomini e Donne. Cerchiamo di conoscerlo meglio. LEGGI ANCHE>>> Gf Vip, scatta il bacio tra le due ...

keira25672373 : Io non conosco questo Claudio Sona eppure nessuno sembra volerlo dentro la casa. Come mai? #GFVIP - louehsweetheart : no raga se dovesse veramente entrate claudio sona non so come la prenderei #GfVip - Methamorphose30 : RT @Chesuccede6: PROSSIMI INGRESSI #GFVIP PAOLO BROSIO CLAUDIO SONA ALEJANDRA ONIEVA CLAUDIA GALANTI ALICE BELLAGAMBA FRANCESCO NOZZOLINO… - Antonia_Pastore : @moonvibesxo MARIO Serpa Claudio SONA O l’uno o l’altro... - myikigaiisharry : claudio sona al gf e il mio cervello mi porta subito a tommaso e claudio insieme in sicilia raga io sono prontissim… -