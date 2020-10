Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme: “Ci frequentiamo in modo diverso” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme. Ad annunciarlo è stata proprio l’opinionista del GF Vip che in un’intervista a Confidenze ha rivelato di essersi riavvicinata all’ex dopo il doloroso addio a Temptation Island. Antonella e Pietro erano approdati nello show di Maria De Filippi forti di un amore che aveva resistito alla distanza durante il Grande Fratello Vip. Nel corso del reality però la showgirl e l’attore si erano allontanati e nel falò di confronto la Elia aveva scelto di uscire senza il compagno, ferita da alcune frasi pronunciate nei suoi confronti. Oggi a distanza di mesi, Antonella ha deciso di concedere ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 ottobre 2020). Ad annunciarlo è stata proprio l’opinionista del GF Vip che in un’intervista a Confidenze ha rivelato di essersi riavvicinata all’ex dopo il doloroso addio a Temptation Island.erano approdati nello show di Maria De Filippi forti di un amore che aveva resistito alla distanza durante il Grande Fratello Vip. Nel corso del reality però la showgirl e l’attore si erano allontanati e nel falò di confronto laaveva scelto di uscire senza il compagno, ferita da alcune frasi pronunciate nei suoi confronti. Oggi a distanza di mesi,ha deciso di concedere ...

Giusepp26551025 : RT @BeBe90: Il perdono bisogna darlo quando è sincero. Perdonare, per poi tornare a sparlarsi dietro, A VICENDA, è ancora più brutto. Quel… - Giusepp26551025 : RT @beaghilardi: comunque se scatenate una reazione positiva da parte di Antonella Elia forse non avete fatto una mossa astuta ecco #GFVIP - Giusepp26551025 : RT @innomedeltrash: Oppini che difende Dayane e spilla il tea ad Antonella Elia ? #GFVIP #ipaletti - Giusepp26551025 : RT @Gia_Uss90: È arrivato il momento di dire Uanda Nara >>> Antonella Elia come opinionista #Gfvip - auroraghilardi : RT @WillHerondaleJM: io proprongo di mandare via Pupo e Antonella Elia e far diventare opinionista Lazzaro, è un genio vi prego. #GFVIP htt… -