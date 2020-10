Ama: abbandono motorino in cassonetto è atto vandalico (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma – “Sembra non esaurirsi la fantasia dei vandali alle prese con rifiuti e beni ingombranti. E’ di questa mattina, infatti, l’immagine che gira sui social di un motorino ‘parcheggiato’ all’interno di un cassonetto in via di Acqua Bullicante, al Prenestino (V municipio). La Polizia locale di Roma Capitale e’ poi intervenuta per gli accertamenti del caso”. “Purtroppo, una minoranza di incivili continua a non rispettare le regole- commenta l’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis- L’episodio di questa mattina, che ricorda quello della maxi-poltrona gettata in un cassonetto di via Aristide Sartorio nel mese di luglio, e’ un vero e proprio atto vandalico.” “Si tratta infatti di comportamenti illeciti che possono ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma – “Sembra non esaurirsi la fantasia dei vandali alle prese con rifiuti e beni ingombranti. E’ di questa mattina, infatti, l’immagine che gira sui social di un‘parcheggiato’ all’interno di unin via di Acqua Bullicante, al Prenestino (V municipio). La Polizia locale di Roma Capitale e’ poi intervenuta per gli accertamenti del caso”. “Purtroppo, una minoranza di incivili continua a non rispettare le regole- commenta l’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis- L’episodio di questa mattina, che ricorda quello della maxi-poltrona gettata in undi via Aristide Sartorio nel mese di luglio, e’ un vero e proprio.” “Si tratta infatti di comportamenti illeciti che possono ...

