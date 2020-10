Xbox Series X carica Destiny 2 quasi alla stessa velocità di Google Stadia (Di martedì 13 ottobre 2020) È già stato confermato che l'unità a stato solido di Xbox Series X aiuterà a ridurre drasticamente i tempi di caricamento nei giochi. Potrebbe essere una sorpresa però che anche Google Stadia faccia lo stesso lavoro.Secondo un recente confronto, Xbox Series X carica Destiny 2 quasi alla stessa velocità di Google Stadia. Le impressionanti velocità di caricamento non si limitano al menu principale. Come mostrato, entrambe le piattaforme caricano sezioni diverse di Destiny 2 a velocità quasi identiche.Bisogna notare, però, che ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 ottobre 2020) È già stato confermato che l'unità a stato solido diX aiuterà a ridurre drasticamente i tempi dimento nei giochi. Potrebbe essere una sorpresa però che anchefaccia lo stesso lavoro.Secondo un recente confronto,velocità di. Le impressionanti velocità dimento non si limitano al menu principale. Come mostrato, entrambe le piattaformeno sezioni diverse di2 a velocitàidentiche.Bisogna notare, però, che ...

