Xbox Game Pass a ottobre vi 'regala' Age of Empires 3: Definitive Edition e un'infornata di piccole perle (Di martedì 13 ottobre 2020) Microsoft ha annunciato la prossima serie di titoli in arrivo su Xbox Game Pass, a partire da Age of Empires 3: Definitive Edition il 15 ottobre. Sarà disponibile per gli abbonati PC e offrirà immagini 4K Ultra HD, due nuove modalità di gioco e due nuove civiltà. Lo stesso giorno saranno disponibili anche il titolo cooperativo Heave Ho (PC), il platform d'azione Katana Zero (console, PC e Android) e The Swords of Ditto: Mormo's Curse (PC).Ma non è tutto. Sarà disponibile anche Tales of Vesperia: Definitive Edition di Bandai Namco, che porterà il classico RPG rimasterizzato per tutti gli abbonati su console e PC. Il 21 ottobre, ScourgeBringer uscirà dall'accesso

