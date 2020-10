Star Wars: un ingegnere ha creato una vera spada laser al plasma (VIDEO) (Di martedì 13 ottobre 2020) La lightsaber di Star Wars è una realtà: lo Youtuber Hacksmith è riuscito a creare la prima spada laser retrattile al plasma, come testimonia il VIDEO condiviso sul web. Lo youtuber James Hobson, noto anche come Hacksmith, ha condiviso un VIDEO nel quale mostra come è riuscito a creare una spada laser come quella di Star Wars, retrattile e capace di tagliare anche l'acciaio. Nel corso dei decenni, moltissimi fan di Star Wars hanno provato a creare una vera spada laser, l'oggetto di scena più iconico della celeberrima saga stellare, ma sono riusciti ad ottenere soltanto qualcosa di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 ottobre 2020) La lightsaber diè una realtà: lo Youtuber Hacksmith è riuscito a creare la primaretrattile al, come testimonia ilcondiviso sul web. Lo youtuber James Hobson, noto anche come Hacksmith, ha condiviso unnel quale mostra come è riuscito a creare unacome quella di, retrattile e capace di tagliare anche l'acciaio. Nel corso dei decenni, moltissimi fan dihanno provato a creare una, l'oggetto di scena più iconico della celeberrima saga stellare, ma sono riusciti ad ottenere soltanto qualcosa di ...

