Soluzioni software indicano a piloti e compagnie aeree come ridurre i consumi durante il volo e contenere le emissioni di CO2

(Di martedì 13 ottobre 2020) Sviluppare analisi predittive tramite big data per aiutareil consumo di carburanteile ledi CO2: questo l’obiettivo di una partnership stretta da SITA, fornitore globale di tecnologie per il trasporto aereo, con la start up francese Safety Line, specializzata inpredittive per aerolinee e aeroporti. Se ilsi può suddividere in tre fasi – la ‘cabrata’ per salire di quota; la ‘crociera’, per i voli ad altezza costante; la discesa – attualmente a essere oggetto dello studio di SITA e Safety Line sono le fasi ascensionali – in cui si registra il maggior consumo di carburante – e quella in cui il ...