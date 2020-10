Scoperto un animale inquietante | ​il mollusco si contorce sulle mani

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 13 ottobre 2020) Mariangela Cutrone In questi giornispiagge del Texas è stato rinvenuto uno stranochiamato lepre di mare. Vive nei fondali marini cibandosi di alghe verdi. Dall’aspettorisulta innocuo Uno stranochiamato lepre di mare è stato rinvenuto in questi nel Texas, precisamente sulla spiaggia di Laguna Madre. Il“alieno” è stato trovato da un membro del “Texas Parks and Wildlife Department”. Al momento del ritrovamento, la lepre di mare siva e sul suo movimentoè stato girato un video che è diventato virale in rete. Lo strano esemplare marino è stato oggetto di studio da parte dei biologi marini texani prima di essere rimesso in ...