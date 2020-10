Salerno | rimossi i rifiuti sulla Strada Provinciale 185

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nei giorni scorsi la Provincia di, in sinergia con i Comuni interessati, ha ripulito una discarica a cielo aperto che si era generata nel corso degli anniSP 185, al confine tra i comuni di Angri e San Marzano sul Sarno, in Via Orta Longa. “Abbiamo rimosso i– afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese – con l’intervento del Settore Viabilità e Trasporti e, inoltre, abbiamo messo in sicurezza più di 400 metri lineari dicon la realizzazione del nuovo mantole e della segnaletica. Siamo nella zona del ponte che la stessa Provincia diha realizzato sul Rio Sguazzatoio nell’ambito dei lavori di completamento della ...