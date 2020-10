Roma | Pallotta e le condoglianze a Totti | “Riposa in pace | Enzo”

Leggi su sportface

(Di martedì 13 ottobre 2020) “Mando una preghiera a Francesco e alla sua famiglia in questo momento difficile. Riposa in, Enzo“. Anche l’ex presidente della, Jamessi unisce ai messaggi diall’ex capitano giallorosso, Francescodopo la notizia della scomparsa del padre, malato di Covid-19. Sending prayers to you and your family at this difficult time, Francesco. Rest In Peace, Enzo — Jim(@jim13) October 13, 2020