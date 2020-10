Responsabili e custodi l' uno dell' altro | per sortirne tutti insieme

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 ottobre 2020) “Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio.è politica.da soli è avarizia”.Don Lorenzo Milani non pensava certo a un’epidemia quando scrisse queste parole in “Lettera a una professoressa”. Eppure, in esse si condensa perfettamente il sensoa sfida inedita che tutto il mondo sta affrontando, ossia quella di contenere la prima vera e propria pandemia ai tempia globalizzazione.È chiaro, infatti, che la capacità di rapida propagazione del SARS-Cov-2 è strettamente legata a una mobilitàe persone e a un’interconnessione degli scambi economici imparagonabili a quelli di cento anni fa, quando si diffuse la “Spagnola”. Al ...