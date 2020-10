Ottobre FREDDO e PERTURBATO, ma cambia tutto nella seconda metà del mese (Di martedì 13 ottobre 2020) Negli ultimi giorni l’autunno sta facendo la voce grossa sull’Italia. Non abbiamo avuto solo maltempo, ma si è parlato molto della neve, scesa a quote piuttosto basse per il periodo soprattutto sull’Arco Alpino. Il clima è divenuto FREDDO ed abbiamo dovuto frettolosamente far uscire dagli armadi gli abiti pesanti. Non è stata la prima fase fredda e nevosa fuori stagione, visto che già a fine settembre si era avuto un altro assaggio di clima quasi invernale precoce. Adesso però il FREDDO non è più solo episodico, come confermato dalle anomalie termiche negative dell’ultima settimana. Le anomalie termiche degli ultimi 7 giorni in EuropaL’Italia è infatti investita da un flusso di correnti fredde che puntano a più riprese il Mediterraneo, ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) Negli ultimi giorni l’autunno sta facendo la voce grossa sull’Italia. Non abbiamo avuto solo maltempo, ma si è parlato molto della neve, scesa a quote piuttosto basse per il periodo sopratsull’Arco Alpino. Il clima è divenutoed abbiamo dovuto frettolosamente far uscire dagli armadi gli abiti pesanti. Non è stata la prima fase fredda e nevosa fuori stagione, visto che già a fine settembre si era avuto un altro assaggio di clima quasi invernale precoce. Adesso però ilnon è più solo episodico, come confermato dalle anomalie termiche negative dell’ultima settimana. Le anomalie termiche degli ultimi 7 giorni in EuropaL’Italia è infatti investita da un flusso di correnti fredde che puntano a più riprese il Mediterraneo, ...

Il clima è divenuto freddo ed abbiamo dovuto frettolosamente far uscire dagli armadi gli abiti pesanti. Non è stata la prima fase fredda e nevosa fuori stagione, visto che già a fine settembre si era ...

Già da domani il quadro muta nuovamente: IlMeteo.it avvisa però che a partire da mercoledì 14 ottobre il tempo è destinato a cambiare ancora una volta: un nuovo ciclone freddo dalla Francia si ...

Già da domani il quadro muta nuovamente: IlMeteo.it avvisa però che a partire da mercoledì 14 ottobre il tempo è destinato a cambiare ancora una volta: un nuovo ciclone freddo dalla Francia si ...