Mezzi pubblici e coronavirus, il Cts dice che non sono veicolo di contagio (Di martedì 13 ottobre 2020) Sergio Iavicoli fa parte del Comitato tecnico-scientifico e si occupa dell’incidenza del contagio sui Mezzi pubblici. Al momento, nonostante tutte le critiche che si stanno alternando sui vari social network e che mostrano immagini di autobus e metropolitane affollate, non ci sono evidenze di una correlazione tra Mezzi pubblici e coronavirus. LEGGI ANCHE > Vaccino Johnson & Johnson, un volontario si sente male e la sperimentazione viene sospesa Mezzi pubblici e coronavirus, l’opinione del Cts Il punto di riferimento, secondo Iavicoli, è Roma. Non ci sarebbe alcuna correlazione tra l’aumento dei contagi in questi ultimi giorni e l’utilizzo dei Mezzi ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 ottobre 2020) Sergio Iavicoli fa parte del Comitato tecnico-scientifico e si occupa dell’incidenza delsui. Al momento, nonostante tutte le critiche che si stanno alternando sui vari social network e che mostrano immagini di autobus e metropolitane affollate, non cievidenze di una correlazione tra. LEGGI ANCHE > Vaccino Johnson & Johnson, un volontario si sente male e la sperimentazione viene sospesa, l’opinione del Cts Il punto di riferimento, secondo Iavicoli, è Roma. Non ci sarebbe alcuna correlazione tra l’aumento dei contagi in questi ultimi giorni e l’utilizzo dei...

