Lo sfogo di Claudio Tortora: "Ignoranti, chiudeteci Tanto in questo modo lo state facendo comunque" (Di martedì 13 ottobre 2020) "Siamo in mano a degli sconsiderati. La nuova misura è scendere il numero per il pubblico a 100 spettatori per il teatro… Ignoranti… chiudeteci Tanto in questo modo lo state facendo!" Si sfoga sui social Claudio Tortora patron e fondatore del Premio Charlot, direttore artistico del Teatro Delle Arti. Si sfoga sui social dopo aver letto sul sito di Fanpage che tra le misure che il governo vorrebbe adottare vi è anche la riduzione nel numero di spettatori per il teatro. Riduzione che, lo ricordiamo è già in atto, visto che i teatri con capienza dai 500 posti in su, non possono far accedere in sala più di 200 persone. Un numero già molto basso se si pensa ai costi per mantenere aperta una ...

