L’immunologa Viola | «Il rischio zero non esiste Ai miei figli non impongo nulla | ma ci sono dei limiti»

Il Corriere della Sera intervista Antonella Viola, uno dei maggiori immunologi italiani, docente di Patologia all'Università di Padova e membro dell'organizzazione dei biologi molecolari europei. Ha un figlio di 19 anni ed uno di 21. Spiega che strategia utilizza in famiglia per cercare di arginare il Covid. «Ai miei figli non posso imporre nulla. Mi affido al loro senso di responsabilità, molto sviluppato. Però il rischio zero non esiste per nessuno. La nostra vita non si è bloccata. Cerchiamo di proteggerla dandoci dei limiti. A casa non invitiamo più di 2-3 ospiti per volta, ben distanziati a tavola, le chiacchiere di fine cena a mascherina indossata. Ce la togliamo soltanto tra ...

