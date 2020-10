Le fermate dei trasporti pubblici piene e le feste private in sei (Di martedì 13 ottobre 2020) I trasporti pubblici sono i grandi assenti nel DPCM Coronavirus di ottobre: non è stata ridotta infatti la capienza massima. Il presidente dell’Anci, Antonio De Caro ha spiegato a ‘Che giorno è’che “la capacità del mezzo di trasporto pubblico non deve superare l’80%. Noi vorremmo abbassare questa percentuale. Il Cts parlava del 50% per stare tranquilli, ma per arrivare al 50% abbiamo bisogno di più mezzi e risorse. Tutti quelli in circolazione li stiamo utilizzando. Le aziende di trasporto non ce la fanno e l ‘unica possibilità è differenziare gli orari di ingresso e uscita delle scuole e tornare allo smart working com’era fino a qualche mese fa”. Insomma i trasporti pubblici restano così come sono. Pieni. Il motivo lo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Isono i grandi assenti nel DPCM Coronavirus di ottobre: non è stata ridotta infatti la capienza massima. Il presidente dell’Anci, Antonio De Caro ha spiegato a ‘Che giorno è’che “la capacità del mezzo di trasporto pubblico non deve superare l’80%. Noi vorremmo abbassare questa percentuale. Il Cts parlava del 50% per stare tranquilli, ma per arrivare al 50% abbiamo bisogno di più mezzi e risorse. Tutti quelli in circolazione li stiamo utilizzando. Le aziende di trasporto non ce la fanno e l ‘unica possibilità è differenziare gli orari di ingresso e uscita delle scuole e tornare allo smart working com’era fino a qualche mese fa”. Insomma irestano così come sono. Pieni. Il motivo lo ...

neXtquotidiano : Le fermate dei trasporti pubblici piene e le feste private in sei - Leftmad : @TreStelle1 @carlaruocco1 Appunto, sono i mezzi ad essere poco sicuri, non la scuola in sé. Bisognerebbe incrementa… - PaolaTalladira : RT @PaoloPorter: Bravi fermate la pericolosissima Movida. Invece in mille su un autobus come dei tonni non è pericoloso. Ancora una volta… - Bart__Alex : Stop a gite, sport e feste. Ma mascherina sempre addosso. Le gite dei parassiti africani a spese nostre non le fer… - VeronicaBrass : scusate, myriam è uscita con il 31% dei voti, maggioranza su tre nominati? non ho capito, fermate il gioco! #gfvip -