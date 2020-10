I Luna park in ginocchio scrivono al Mibact | “Fateci lavorare | sindaci annullano spettacoli”

Leggi su dire

(Di martedì 13 ottobre 2020) BOLOGNA – “Il lockdown non è mai terminato per i luna park. Le amministrazioni comunali stanno continuando ad annullare diverse centinaia di tradizionali luna park autunnali nonostante il rispetto delle specifiche linee guida governative e dei piani di sicurezza che prevedono la presenza di steward e la gestione dei flussi del pubblico”. A lanciare l’allarme è l’Anesv, l’Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti, che in una nota spiega la grande crisi che sta attraversando il settore e anche le difficoltà per questi mesi invernali: non solo, infatti, i fatturati sono decimati, ma gli esercenti che sono a corto di risorse non sanno nemmeno dove trascorrere i mesi invernali.“I COMUNI NON CI FANNO SOSTARE, NON SAPPIAMO COME MANDARE A SCUOLA I BAMBINI”