Eccesso di velocità, de Laurentiis jr fermato a via Coroglio: patente ritirata e 532 euro di multa (Di martedì 13 ottobre 2020) patente ritirata e 532 euro di multa per Eccesso di velocità al vicepresidente del Napoli, Edoardo de Laurentiis, figlio del patron Aurelio. Lo riferiscono oggi Il Mattino e l'edizione partenopea di Repubblica. De Laurentiis jr è stato fermato dalla polizia municipale sabato scorso in via Coroglio, a Napoli, dove è in vigore il limite a 30 chilometri orari: l'autovelox ha segnalato che la Volvo del vicepresidente del Napoli sfrecciava a 80 chilometri all'ora. Il numero due del club azzurro rischia ora la sospensione della patente da uno a tre mesi.

