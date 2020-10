Crescono i contagiati, il mondo del calcio ad un bivio: è il momento delle scelte (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Covid-19 è ritornato con ancora più forza. O forse, semplicemente, non se n’è mai andato. Ma se a giugno, luglio e agosto, quando si sono conclusi campionati e coppe europee, la curva epidemiologica in tutti i paesi europei era in netta discesa, adesso i numeri tornano a fare paura. E di conseguenza anche il mondo del calcio ne risente: un bollettino nel bollettino, con i contagi che dilagano in ogni campionato (in Italia siamo già a trenta). Per fortuna quasi tutti asintomatici o comunque con sintomi lievi, ma nonostante questo mettono a repentaglio il regolare svolgimento di qualsiasi competizione. “La vittoria vera sarà finire il campionato, il risultato sportivo è secondario”, parola di Giorgio Chiellini. Nessuno dei vertici del mondo del calcio ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Covid-19 è ritornato con ancora più forza. O forse, semplicemente, non se n’è mai andato. Ma se a giugno, luglio e agosto, quando si sono conclusi campionati e coppe europee, la curva epidemiologica in tutti i paesi europei era in netta discesa, adesso i numeri tornano a fare paura. E di conseguenza anche ildelne risente: un bollettino nel bollettino, con i contagi che dilagano in ogni campionato (in Italia siamo già a trenta). Per fortuna quasi tutti asintomatici o comunque con sintomi lievi, ma nonostante questo mettono a repentaglio il regolare svolgimento di qualsiasi competizione. “La vittoria vera sarà finire il campionato, il risultato sportivo è secondario”, parola di Giorgio Chiellini. Nessuno dei vertici deldel...

