Covid-19, i cani potrebbero essere i nuovi tester del virus (Di martedì 13 ottobre 2020) Riconoscere la malattia dall'odore. Questa è la capacità acquisita da alcuni cani , appositamente addestrati , che grazie al loro olfatto riescono ad individuare la presenza di tumori, la malaria e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 ottobre 2020) Riconoscere la malattia dall'odore. Questa è la capacità acquisita da alcuni, appositamente addestrati , che grazie al loro olfatto riescono ad individuare la presenza di tumori, la malaria e ...

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Possono scovare il nuovo coronavirus dal 98% al 100% dei casi, i cani da fiuto addestrati ad annusare l'odore dei campioni di sudore umano. Ne è convinto il dottor Riad Sarkis, ...

