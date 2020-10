Coronavirus, come comportarsi in casa: le regole per le feste private (Di martedì 13 ottobre 2020) Emergenza Covid in Italia, il nuovo dpcm del governo cambia le regole, anzi, le raccomandazioni, sulle feste private. Covid in Italia, le feste private non vengono vietate ma in qualche modo limitate dal nuovo provvedimento del governo. Il ministro della Salute Roberto Speranza si augurava forse un dpcm ancora più coraggioso, ma alla fine il nuovo decreto di ottobre sulla gestione dell’emergenza Coronavirus cambia le regole anche per quanto riguarda il comportamento da tenere in casa, nel privato delle proprie abitazioni. Nessuna norma vincolante, il governo opta per le raccomandazioni Non possiamo parlare di regole vere e proprie in quanto alla fine, dopo un certosino lavoro di mediazione, il governo decide di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 ottobre 2020) Emergenza Covid in Italia, il nuovo dpcm del governo cambia le, anzi, le raccomandazioni, sulle. Covid in Italia, lenon vengono vietate ma in qualche modo limitate dal nuovo provvedimento del governo. Il ministro della Salute Roberto Speranza si augurava forse un dpcm ancora più coraggioso, ma alla fine il nuovo decreto di ottobre sulla gestione dell’emergenzacambia leanche per quanto riguarda il comportamento da tenere in, nel privato delle proprie abitazioni. Nessuna norma vincolante, il governo opta per le raccomandazioni Non possiamo parlare divere e proprie in quanto alla fine, dopo un certosino lavoro di mediazione, il governo decide di ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus, come leggere il bollettino della Protezione Civile ei dati sul contagio TUTTO mercato WEB AMERICA/COSTA RICA - Appello dei Vescovi: un dialogo “franco, trasparente, fecondo” per superare le tensioni sociali

San José (Agenzia Fides) - "Vogliamo ribadire ancora una volta l'appello al Presidente per un dialogo franco, diretto, trasparente, multisettoriale che porti a risultati concreti; sia un dialogo fecon ...

Questo caso di reinfezione grave da coronavirus preoccupa gli esperti sulla durata dell’immunità

Un venticinquenne del Nevada è stato contagiato dal coronavirus SARS-CoV-2 una prima volta ad aprile, e una seconda volta a giugno, a soli 48 giorni ...

