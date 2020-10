Conduttrice Mediaset positiva al Covid-19: stravolta la diretta all’ultimo minuto (Di martedì 13 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi sarebbe positiva al Covid-19. L’indiscrezione sarebbe arrivata nel tardo pomeriggio da alcune fonti di Libero e riportata anche da Dagospia. La notizia, pur senza i crismi dell’ufficialità, avrebbe stravolto letteralmente la puntata di stasera del programma Le Iene, di cui Alessia Marcuzzi è co-Conduttrice insieme a Nicola Savino. Da notare come 10 giorni fa anche l’inviato delle Iene Giulio Golia è risulato positivo al tampone per il Covid-19. L'articolo Conduttrice Mediaset positiva al Covid-19: stravolta la diretta all’ultimo minuto proviene da Trash Italiano. Leggi su trendit (Di martedì 13 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi sarebbeal-19. L’indiscrezione sarebbe arrivata nel tardo pomeriggio da alcune fonti di Libero e riportata anche da Dagospia. La notizia, pur senza i crismi dell’ufficialità, avrebbe stravolto letteralmente la puntata di stasera del programma Le Iene, di cui Alessia Marcuzzi è co-insieme a Nicola Savino. Da notare come 10 giorni fa anche l’inviato delle Iene Giulio Golia è risulato positivo al tampone per il-19. L'articoloal-19:laall’ultimoproviene da Trash Italiano.

BRieccomi : @Fedez @Ri_Ghetto ALTRO ESEMPIO DI CONDUTTRICE DELLA TV PUBBLICA FALSA BUONISTA E IPOCRITA COME LE SUE COLLEGHE MAR… - civitas_europea : @XERDAN_Design @Tiziana99296006 Se la fonte desta sospetto, doppia verifica. #Libero in questo caso non fa altro ch… - maia_lotters : @FGillori @fraversion Alla Venier serve fare ascolti e la de Filippi preferisci far fare ascolti a lei e alla RAI c… - Piccanto66 : L'intervista a #mariadefilippi a #DomenicaIn non e' altro che un immenso spintone a tutti i programmi della condutt… - dani_ela_daveri : @StaseraItalia @EnricoMontesano Volevo dire a voi di mediaset che spero che dovreste chiudere questa schifosissima… -