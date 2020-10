Can Yaman svela i segreti del suo passato (Di martedì 13 ottobre 2020) in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. L’attore turco, amatissimo in Italia, ha raccontato al magazine di Alfonso Signorini il suo rapporto con la fama, ma anche la sua carriera, iniziata quasi per caso. Can infatti ha alle spalle un percorso di studi che l’aveva portato a diventare un avvocato, prima di scegliere di cambiare vita. “Ho studiato giurisprudenza – ha svelato – e ho anche esercitato per qualche tempo nei tribunali per seguire le orme di mio padre e perché ho sempre avuto un forte senso di giustizia. I miei genitori non avevano tante possibilità e io mi sono impegnato tantissimo, cercando di ottenere sempre borse di studio. Abbiamo attraversato alti e bassi, ma mi hanno sempre trasmesso valori importanti, che è quello che conta. Poi, però, ho scelto di seguire la mia vera passione: la ... Leggi su dilei (Di martedì 13 ottobre 2020) in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. L’attore turco, amatissimo in Italia, ha raccontato al magazine di Alfonso Signorini il suo rapporto con la fama, ma anche la sua carriera, iniziata quasi per caso. Can infatti ha alle spalle un percorso di studi che l’aveva portato a diventare un avvocato, prima di scegliere di cambiare vita. “Ho studiato giurisprudenza – hato – e ho anche esercitato per qualche tempo nei tribunali per seguire le orme di mio padre e perché ho sempre avuto un forte senso di giustizia. I miei genitori non avevano tante possibilità e io mi sono impegnato tantissimo, cercando di ottenere sempre borse di studio. Abbiamo attraversato alti e bassi, ma mi hanno sempre trasmesso valori importanti, che è quello che conta. Poi, però, ho scelto di seguire la mia vera passione: la ...

MediasetPlay : Una esclusiva direttamente dalla puntata di ieri di #Verissimo! ?? - MediasetPlay : . @canyaman1989 a #Verissimo ?? L'intervista che tutti stavate aspettando... - MediasetPlay : Lo state aspettando da settimane... ?? Domani sarà finalmente ospite a #Verissimo, in esclusiva, Can Yaman!… - fan4can : RT @baranmahbubi4: Omg?? ANTEPRIMA COVER “CHI”, CAN YAMAN: «VI SVELO TUTTI I MIEI SEGRETI»- Il sex symbol si racconta in esclusiva a “Chi”.… - Giaduz_xcf : RT @takemelsewhere: Se le vie del Signore sono infinite che aspettiamo a rendere infinite anche quelle che mi portano da Can Yaman -