Ben Affleck: quella volta in cui fu considerato troppo "sboccato" per un provino (Di martedì 13 ottobre 2020) Ben Affleck rischiò di non poter fare neanche il provino per il film Generazione X di Kevin Smith, che lo ha poi visto protagonista negli anni Novanta, perché considerato troppo 'sboccato'. Ben Affleck ha rischiato di non poter fare neanche il provino per Generazione X (Mallrats), film del 1995 diretto da Kevin Smith, perché considerato troppo sboccato dal produttore Jim Jacks. Parlando con Entertainment Weekly, Kevin Smith è tornato a parlare di Generazione X (Mallrats), film da lui diretto nel 1995. Dopo aver raccontato che Shannen Doherty chiese di poter partecipare alla realizzazione del film nel momento in cui accettò di entrare nel cast e che Jason Lee era uno skateboarder ...

