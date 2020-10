Belèn Rodriguez e la nuova make-up box firmata Diego Dalla Palma

Leggi su 361magazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) #BelenXè il nuovo progetto di Belèn! Showgirl, modella, AD (insieme alla sorella Cecilia) di un brand beachwear e, adesso, creatrice di una linea beauty interamente dedicata al-up: Belènè una vera e propria imprenditrice di se stessa, caparbia e creativa, in grado di portare il suo mondo in tutti i progetti che intraprende. Belèn, infatti, è l’esempio vivente che la bellezza, senza la sostanza, serve davvero a poco! Oggi, con il supporto di professionisti nel segmento beauty, realizza la sua prima-up box in collaborazione con lo storico brandche presenta al pubblico (alle 18:30 di oggi e in ...