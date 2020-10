Barbara d’Urso e Soleil insultate da Iconize: “Che schifo” (Di martedì 13 ottobre 2020) Iconize torna a parlare sui social dopo essere stato smascherato dalla sua amica (ora ex) Soleil e da Barbara D’Urso di aver fatto credere di aver subito un’aggressione omofoba. Una messinscena raccontata nel salotto di Barbara D’Urso nel quale lui , poi, si era rifiutato di tornare a raccontare la sua versione dei fatti. E su Soleil l’influencer dice: “Venduto per due spicci e un po’ di visibilità” IconizeArticolo completo: Barbara d’Urso e Soleil insultate da Iconize: “Che schifo” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 13 ottobre 2020)torna a parlare sui social dopo essere stato smascherato dalla sua amica (ora ex)e daD’Urso di aver fatto credere di aver subito un’aggressione omofoba. Una messinscena raccontata nel salotto diD’Urso nel quale lui , poi, si era rifiutato di tornare a raccontare la sua versione dei fatti. E sul’influencer dice: “Venduto per due spicci e un po’ di visibilità”Articolo completo:d’Urso eda: “Che schifo” dal blog SoloDonna

