Amazon Prime Day 2020: FIFA 21, The Last of Us: Parte II e tantissimi altri giochi in offerta (Di martedì 13 ottobre 2020) Sono partite le offerte di Amazon Prime Day e, ovviamente, i videogiochi sono protagonisti di interessantissimi sconti. Le promozioni sono valide per una marea di apprezzati titoli e saranno disponibili fino a domani, 14 ottobre.La pagina ufficiale di Amazon Prime Day 2020, offre una vastissima scelta. Ad esempio, troviamo FIFA 21 per PS4 a 49,99 Euro, The Last of Us: Parte II a 47,99 Euro, la Limited Edition di Crash Bandicoot 4 a 76,99 Euro e Assassin's Creed Odyssey per PS4 e Xbox One rispettivamente a 18,99 Euro e 23,28 Euro.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 ottobre 2020) Sono partite le offerte diDay e, ovviamente, i videosono protagonisti di interessantissimi sconti. Le promozioni sono valide per una marea di apprezzati titoli e saranno disponibili fino a domani, 14 ottobre.La pagina ufficiale diDay, offre una vastissima scelta. Ad esempio, troviamo21 per PS4 a 49,99 Euro, Theof Us:II a 47,99 Euro, la Limited Edition di Crash Bandicoot 4 a 76,99 Euro e Assassin's Creed Odyssey per PS4 e Xbox One rispettivamente a 18,99 Euro e 23,28 Euro.Leggi altro...

team_world : Poche ore ci dividono dall'inizio del #PrimeDay: domani e il 14 ottobre sono previste super offerte su Amazon ?? ?… - team_world : È in corso su #Amazon il #PrimeDay: OGGI E DOMANI due giornate di SCONTI e OFFERTE ESCLUSIVE per gli abbonati a Pri… - AmazonNewsItaly : Prime Day è arrivato! Pronti, partenza, risparmia ?? scopri le offerte su tutto ciò che desideri su… - LuigiBevilacq17 : RT @7Robymar: Oggi è l'Amazon Prime Day, Ausilio ha appena ordinato uno stock di terzini. Consegna in giornata. - notizieoggi24 : Ecco una lista dei prodotti tech in offerta su Amazon di oggi 13 ottobre: ????????? -