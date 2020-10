Aguero: “Il rapporto con Messi? Mi rimprovera sempre” (Di martedì 13 ottobre 2020) Nel programma argentino Santo Sabado, Sergio Aguero ha svelato qualche aneddoto sul suo rapporto con Lionel Messi, compagni di stanza durante i ritiri della Nazionale Argentina. Queste le parole del Kun: “Ogni sera guardiamo la televisione. Lui va a letto prima di me, io spesso mi addormento con la tv accesa e il giorno dopo mi rimprovera perché succede sempre. E’ come un matrimonio logorante. Si lamenta spesso. Ad esempio quando arriviamo in hotel, va a farsi subito la doccia perché vuole essere pronto anche se manca un’ora e mezza alla cena mentre io vado dieci minuti prima e mi rimprovera di essere in ritardo.” Foto: Argentina sito L'articolo Aguero: “Il rapporto con Messi? Mi ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) Nel programma argentino Santo Sabado, Sergioha svelato qualche aneddoto sul suocon Lionel, compagni di stanza durante i ritiri della Nazionale Argentina. Queste le parole del Kun: “Ogni sera guardiamo la televisione. Lui va a letto prima di me, io spesso mi addormento con la tv accesa e il giorno dopo miperché succede sempre. E’ come un matrimonio logorante. Si lamenta spesso. Ad esempio quando arriviamo in hotel, va a farsi subito la doccia perché vuole essere pronto anche se manca un’ora e mezza alla cena mentre io vado dieci minuti prima e midi essere in ritardo.” Foto: Argentina sito L'articolo: “Ilcon? Mi ...

