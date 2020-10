Serre | colpi di arma da fuoco contro un minore in una faida tra allevatori | denunciati due 21enni

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) –tranegli Alburni dove un ragazzo di 17 anni di, è stato raggiunto da alcunidi fucile esplosi da due ragazzi del posto. Un vero e proprio atto intimidatorio dunque, quello avvenuto ieri pomeriggio, in un terreno agricolo della cittadina di, negli Alburni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane, undi 17 anni, stava effettuando dei lavori agricoli nel terreno di proprietà del padre quando, improvvisamente, è stato raggiunto da alcunidi fucile esplosi da una macchina, in transito lungo la strada comunale adiacente il terreno, con a bordo due ragazzi, P.V. e V.G., entrambi originari di Eboli ma residenti a ...

Dalle immediate indagini e dalle perquisizioni effettuate i militari si riusciva subito ad individuare la pistola e le munizioni usate dai denunciati. Non solo, nel corso della perquisizione domicilia ...