Sei stressato? Balla che ti passa! (Di lunedì 12 ottobre 2020) «Balla che ti passa», verrebbe da dire, soprattutto quando il problema con cui si ha a che fare è sostanzialmente un eccesso di stress. Già, perché il ballo si riconferma a livello italiano la miglior terapia di sempre contro gli affanni della vita di tutti i giorni: per oltre 9 italiani su 10, scendere in pista rende più felici e rilassati, e aiuta a mantenere una certa salute mentale. O almeno è quanto emerge da una ricerca commissionata da Zumba, il brand che rappresenta l'ormai celeberrimo programma di allenamento che combina danza e fitness, capace di radunare settimanalmente oltre 15 milioni di appassionati in tutto il mondo. Secondo la ricerca, più del 91% degli intervistati italiani si è dichiarato convinto di una certa azione terapeutica del ballo: perché fa dimenticare i problemi e aiuta a ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 12 ottobre 2020) «che ti passa», verrebbe da dire, soprattutto quando il problema con cui si ha a che fare è sostanzialmente un eccesso di stress. Già, perché il ballo si riconferma a livello italiano la miglior terapia di sempre contro gli affanni della vita di tutti i giorni: per oltre 9 italiani su 10, scendere in pista rende più felici e rilassati, e aiuta a mantenere una certa salute mentale. O almeno è quanto emerge da una ricerca commissionata da Zumba, il brand che rappresenta l'ormai celeberrimo programma di allenamento che combina danza e fitness, capace di radunare settimanalmente oltre 15 milioni di appassionati in tutto il mondo. Secondo la ricerca, più del 91% degli intervistati italiani si è dichiarato convinto di una certa azione terapeutica del ballo: perché fa dimenticare i problemi e aiuta a ...

julliasbrl : sei stressato? che peccato - Ally1304 : RT @whoisassia: apri questo thread se sei stressato: - rominapiras6 : Solo sul set sei tranquillo nelle interviste sei stressato ed oggi ti vedo impaurito per come può andare ed essere… - valy_s : @impaziente0 @acarta88 ???? ho capito... beh dai sei positivo e mi rincuori... però mi dà idea che anche tu sia parec… - BeBe90 : Senti, caro Massimiliano o Gabriele. Se volevi tranquillità e non volevi esser stressato con determinati argomenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei stressato Come dormire meglio se sei stressato GenerazionePost Stressato e mangia poco. Salvate l'orso Papillon

DJ13 non ce la fa, perché gli anni sono quelli che sono, a muoversi. Troppo stressati, tutti e tre. Tanto è vero che agli orsi sono stati dati degli ansiolitici perché saranno necessari quattro mesi ...

Mamma a tempo pieno stressata

Buongiorno, Sono una mamma a tempo pieno di due bimbe, una di 22 mesi e l'altra di 9 mesi. Dico mamma a tempo pieno perché attualmente non lavoro, sono ...

DJ13 non ce la fa, perché gli anni sono quelli che sono, a muoversi. Troppo stressati, tutti e tre. Tanto è vero che agli orsi sono stati dati degli ansiolitici perché saranno necessari quattro mesi ...Buongiorno, Sono una mamma a tempo pieno di due bimbe, una di 22 mesi e l'altra di 9 mesi. Dico mamma a tempo pieno perché attualmente non lavoro, sono ...