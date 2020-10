Segnalazioni per le feste private? Speranza accende la polemica (video) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Saranno fortemente incentivate le Segnalazioni per le feste private di vicini, conoscenti o anche semplici sconosciuti, nel tentativo di attuare nuove norme di contenimento del Covid-19? Le ultime parole del ministro Speranza fanno discutere sui social in queste ore, dopo l’ultimo intervento di ieri sera presso la trasmissione Che Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai Tre. Le parole contese sono state quelle che possono essere ascoltare anche nel video del twwet a fine articolo. Lo stesso cinguettio è solo uno dei migliaia che hanno come tema proprio le feste private di fatto proibite da questo momento in poi, secondo le ultime indicazioni del Governo. Dopo aver limitato ulteriormente gli ingressi nei ristoranti e locali pubblici, l’intento è ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Saranno fortemente incentivate leper ledi vicini, conoscenti o anche semplici sconosciuti, nel tentativo di attuare nuove norme di contenimento del Covid-19? Le ultime parole del ministrofanno discutere sui social in queste ore, dopo l’ultimo intervento di ieri sera presso la trasmissione Che Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai Tre. Le parole contese sono state quelle che possono essere ascoltare anche neldel twwet a fine articolo. Lo stesso cinguettio è solo uno dei migliaia che hanno come tema proprio ledi fatto proibite da questo momento in poi, secondo le ultime indicazioni del Governo. Dopo aver limitato ulteriormente gli ingressi nei ristoranti e locali pubblici, l’intento è ...

QuiMediaset_it : Su #Canale5 record per @LiveNoneladUrso talk show più visto della serata In day-time primato per #Melaverde: sfiora… - anto_galli4 : RT @CesareSacchetti: Speranza:'segnalazioni per le feste in casa'. È il più grande invito all'odio sociale mai visto. Il regime sta in pied… - stefanomacone : RT @CesareSacchetti: Speranza:'segnalazioni per le feste in casa'. È il più grande invito all'odio sociale mai visto. Il regime sta in pied… - fabioboss_g : RT @Satiraptus: Ministro della salute, #Speranza: 'Confidiamo nelle segnalazioni degli italiani per scovare le #FestePRIVATE in casa.” Chi… - caterinacorda1 : RT @luigivanti: Leggo che il Min. Speranza ha affermato ieri sera da Fazio che vieteranno le feste in casa e che per i controlli confidano… -

