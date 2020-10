San Benedetto del Tronto, crolla una palazzina in costruzione. Morto un operaio (Di lunedì 12 ottobre 2020) San Benedetto del Tronto, 12 ottobre 2020 – Un operaio è Morto e un altro è rimasto ferito in seguito al crollo di una porzione di solaio di un edificio in costruzione. Il crollo è avvenuto nel cantiere che si trova in via della Liberazione, a ridosso della Statale 16, nell’area di San Pio X a San Benedetto del Tronto, mentre alcuni operai erano al … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sandel, 12 ottobre 2020 – Une un altro è rimasto ferito in seguito al crollo di una porzione di solaio di un edificio in. Il crollo è avvenuto nel cantiere che si trova in via della Liberazione, a ridosso della Statale 16, nell’area di San Pio X a Sandel, mentre alcuni operai erano al … L'articolo proviene da YesLife.it.

oss_romano : #4ottobre Oggi la Chiesa celebra la festa liturgica di San @francescoassisi Alla sua figura Benedetto XVI ha dedica… - cronaca_news : Crolla il solaio di un edificio in costruzione, muore un operaio a San Benedetto del Tronto - RosPalumbo : RT @emergenzavvf: ?? San Benedetto del Tronto (AP), intervento dei #vigilidelfuoco alle 15.20 in via della Liberazione per il crollo del sol… - PasqualeCero : San Benedetto, crollo in un cantiere. Operai intrappolati sotto il cemento, due in gravi condizioni. Un cantiere in… - FarodiRoma : Crollato un cantiere lungo la statale di San Benedetto, due feriti -