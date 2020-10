Roma, durante un controllo gli cade dalla tasca un portafoglio rubato: denunciato 59enne (Di lunedì 12 ottobre 2020) La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara sono intervenuti in largo Preneste per una lite, tra un cittadino algerino di 59 anni e una donna Romana 50enne. Una volta accertato che la lite, scaturita per futili motivi, era terminata, i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione del 59enne. Alla richiesta di esibire i documenti di identità, l’uomo ha fatto inavvertitamente cadere dal proprio borsello un portafoglio che, recuperato dai militari, è risultato contenere documenti e altre carte intestate ad una donna di 30anni. I successi accertamenti dei Carabinieri, hanno permesso di appurare che i documenti erano stati denunciati rubati, due giorni prima da una studentessa fuori sede. I militari hanno quindi fatto scattare una denuncia in stato di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020) La scorsa notte, i Carabinieri della StazioneTorpignattara sono intervenuti in largo Preneste per una lite, tra un cittadino algerino di 59 anni e una donnana 50enne. Una volta accertato che la lite, scaturita per futili motivi, era terminata, i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione del. Alla richiesta di esibire i documenti di identità, l’uomo ha fatto inavvertitamentere dal proprio borsello unche, recuperato dai militari, è risultato contenere documenti e altre carte intestate ad una donna di 30anni. I successi accertamenti dei Carabinieri, hanno permesso di appurare che i documenti erano stati denunciati rubati, due giorni prima da una studentessa fuori sede. I militari hanno quindi fatto scattare una denuncia in stato di ...

