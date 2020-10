Roberto Burioni: "Serve un sistema diagnostico immediato. Non si può aspettare 6 giorni per un risultato" (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Ci vuole un sistema diagnostico immediato”. A dirlo è il virologo Roberto Burioni intervenuto su Rai Radio 1 all’interno del programma Forrest, parlando dei test per diagnosticare la presenza nell’organismo di Sars-Cov-2, il virus responsabile del Covid-19. Burioni ha detto che “devono fare la loro parte le autorità sanitarie perché se poi c’è un sospetto non possiamo aspettare 6 giorni per avere il risultato di un tampone”.“I numeri dei positivi che abbiamo, riferiti alla primavera, non hanno nulla a che fare con la realtà - spiega il virologo nella sua analisi - In quel momento il numero dei casi è stato immensamente sottostimato e abbiamo avuto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Ci vuole un”. A dirlo è il virologointervenuto su Rai Radio 1 all’interno del programma Forrest, parlando dei test per diagnosticare la presenza nell’organismo di Sars-Cov-2, il virus responsabile del Covid-19.ha detto che “devono fare la loro parte le autorità sanitarie perché se poi c’è un sospetto non possiamoper avere ildi un tampone”.“I numeri dei positivi che abbiamo, riferiti alla primavera, non hanno nulla a che fare con la realtà - spiega il virologo nella sua analisi - In quel momento il numero dei casi è stato immensamente sottostimato e abbiamo avuto ...

