Policlinico Gemelli e Reale Group insieme per i pazienti

ROMA (ITALPRESS) – Ridurre i tempi d'attesa dei pazienti "sospetti" in pronto soccorso, come di quelli ricoverati presso i reparti di osservazione dedicati ai pazienti "sospetti Covid" presso il Policlinico Gemelli e indirizzare correttamente i casi accertati presso il Columbus Covid Hospital 2. Queste le finalità della donazione da un milione di euro che Reale Group ha deciso di destinare alla Fondazione Policlinico A. Gemelli per l'acquisto di ulteriori apparecchiature per la diagnosi di infezione da Covid 2.Il Policlinico si è organizzato per garantire la piena continuità nell'assistenza oncologica nelle fasi più acute dell'emergenza legata al Covid-19, come spiega ...

Lazio, strutture alberghiere assistite per dimettere guariti

Sono un setting che il servizio sanitario regionale ha dall'inizio utilizzato, il primo modello è stato il Marriott per il Covid del Policlinico Gemelli, per non sovraccaricare gli ospedali e per chi ...

