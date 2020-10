Napoli, focolaio in una casa di riposo dei Colli Aminei: 48 positivi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Napoli. Un focolaio è scoppiato in una casa di riposo dei Colli Aminei, la rsa Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria. Finora sono 48 i casi positivi finora accertati. focolaio in una casa di riposo dei Colli Aminei I tamponi effettuati nella giornata di ieri sono stati 225, ma solo 48 hanno dato esito … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 12 ottobre 2020). Unè scoppiato in unadidei, la rsa Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria. Finora sono 48 i casifinora accertati.in unadideiI tamponi effettuati nella giornata di ieri sono stati 225, ma solo 48 hanno dato esito … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

mirkocalemme : Il #Napoli ha giocato meno di una settimana fa con una squadra, il #Genoa, che oggi conta 22 positivi. 22, ripeto,… - tg2rai : #Covid19, casi sempre oltre quota 5mila in #Italia, ma ieri meno tamponi. Test anche in scuole e studi medici. foco… - ildenaro_it : #Covid a #Napoli, #focolaio in una #casa per #anziani: 48 #positivi su 225 #tamponi, quasi tutti #asintomatici - rep_napoli : Covid a Napoli, focolaio in una casa di riposo ai Colli Aminei: 48 positivi su 225 tamponi [aggiornamento delle 12:… - Virus1979C : Covid a Napoli, focolaio #covid in una casa di riposo ai Colli Aminei: 48 positivi. -