Montepremi Grande Fratello Vip 5 2020 | quanto guadagnano i concorrenti?

Il Montepremi, i soldi e le cifre del Grande Fratello Vip 2020, giunto alla quinta edizione e di nuovo al via da lunedì 14 settembre con la conduzione di Pupo. Tanti nuovo protagonisti sono pronti a infiammare il programma. Quando guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip 5 2020? Per chi strappa la vittoria è previsto un assegno da 100 mila euro, con il 50% che sarà devoluto in beneficenza. I nomi dei concorrenti sono ben noti e alcuni tra questi risultano: Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Francesca Pepe, Adua Del Vesco, Patrizia De Blanck e Flavia Vento. Per molti di questi dovrebbe essere previsto un rimborso settimanale che arriverebbe anche fino ai 10 mila euro.

Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip? Un'indiscrezione rivela la presunta cifra che il reality ha accordato all'ex moglie di Flavio Briatore.

