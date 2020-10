Misuriamo la disperazione delle persone | Governo dia più soldi ai Comuni

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 ottobre 2020) A Latina le nuove regole restrittive che ilsi appresta a varare sono nei fatti già entrate in vigore. Il sindaco Damiano Coletta, che di professione faceva il medico, a fronte820attualmente positive al Covid, non può che condividere la linea dell’esecutivo ma chiede un maggiore sostegno economico. Risponde al telefono quando ha appena terminato una riunione con i colleghi della provincia. Tira le somme a poche ore dall’incontro tra Enti locali e. “Serve equilibrio – dice - tra sicurezza sanitaria e costo economico e socialescelte. È qui che ildeve essere presente. Ci sono categorie che devono essere sostenute, come quelle dei ristoratori, del personale sanitario e del corpo di polizia ...