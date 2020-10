(Di lunedì 12 ottobre 2020), 12 ott. (Adnkronos) - Al dinamismo di"contribuiscono glimilioni di turisti l'anno" ma "nei primidi quest'anno, glisi sono contratti del -70% rispetto allo stesso periodo del 2019. La fragilità di questa filiera si registra anche nel crollo del -70% di passeggeri in arrivo all'aeroporto di Linate e Malpensa". Lo fa notare il presidente di, Alessandro, in assemblea. "Siamo certi chetornerà a essere una destinazione globale, ma deve iniziare da subito a progettare il futuro", afferma.

TV7Benevento : Milano: Spada (Assolombarda), 'in otto mesi perso il 70% di arrivi turistici'... -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Spada

Il risultato? Non è una città per due ruote. IV Novembre, Brianza presente anche a Milano, in piazza Duomo dove domenica mattina sono avvenute le celebrazioni: il picchetto d’onore dello schieramento ...Lo fa notare il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, in assemblea. "Siamo certi che Milano tornerà a essere una destinazione globale, ma deve iniziare da subito a progettare il futuro", ...