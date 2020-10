Lost, Damon Lindelof e Carlton Cuse: "Se ci sarà un reboot, non ne faremo parte" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Damon Lindelof e Carlton Cuse negano la possibilità di occuparsi di un eventuale reboot di Lost visto che il loro finale l'hanno già raccontato. A dieci anni dal gran finale di Lost, gli showrunner Damon Lindelof e Carlton Cuse hanno commentato la possibilità di un reboot escludendo ogni loro intervento nel progetto. La reunion virtuale di Damon Lindelof e Carlton Cuse è avvenuta nel corso del New York Comic Con Metaverse panel dedicato alla serie di culto Lost a dieci anni dalla fine. Inevitabile la domanda sul possibile reboot di cui si vocifera da tempo, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 ottobre 2020)negano la possibilità di occuparsi di un eventualedivisto che il loro finale l'hanno già raccontato. A dieci anni dal gran finale di, gli showrunnerhanno commentato la possibilità di unescludendo ogni loro intervento nel progetto. La reunion virtuale diè avvenuta nel corso del New York Comic Con Metaverse panel dedicato alla serie di cultoa dieci anni dalla fine. Inevitabile la domanda sul possibiledi cui si vocifera da tempo, ...

A 10 anni di distanza dal finale, l'autore è tornato a parlare di alcuni misteri della serie in occasione del New York Comic-Con.

