L’orsa JJ4 è di nuovo libera | un altro stop a una politica persecutoria

Nonostante la recente sentenza del Tar trentino che ripristinava l'ordinanza di cattura di mamma orsa JJ4, emessa dal presidente Maurizio Fugatti, pare che tale provvedimento, almeno per ora, non possa essere eseguito. Infatti, un'altra sospensione, ben più forte e significativa, arriva dal Consiglio di Stato, dove sarà discussa l'ordinanza il prossimo 19 dicembre, su ricorso presentato dalle associazioni Oipa e Enpa. Dunque il presidente della provincia autonoma di Trento deve incassare un altro stop alla sua politica persecutoria degli orsi. Peraltro, dopo la sentenza definitiva del Tar, il ministro Sergio Costa esortava lo stesso Fugatti a liberare gli orsi detenuti al Casteller, dove da una recente visita ispettiva del Cites, carabinieri forestali ...

