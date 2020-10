Le elite si godono i tempi di crisi. Agli altri resta solo la speranza

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Va restituita la fiducia a imprese e famiglie, dice Ignazio Visco dalla poltronissima di governatore di Banca d'Italia, che d'italiano a parte il nome gliben poco considerata la trama del sistema creditizio tricolore ormai in mani straniere. Segno dei, si dice in questi casi guardando ai modelli globali. La fiducia che invoca Visco è un guscio che contiene ansie, paure, ristrettezze. Ieri i lavoratori dello spettacolo hanno protestato mettendo i bauli come bare del loro lavoro. In giro per l'Italia tantilavoratori lottano per difendere brandelli di lavoro e tanti piccoli imprenditori difendono i loro capannoni. Le famiglie e le imprese - quelle vere, dicevamo; non quelle che hanno santi in paradiso o, peggio, le multinazionali - sono frenate da tutto quello che nel recente passato non è stato mai visto ...