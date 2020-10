In Mali a fianco delle coltivatrici | anche per costruire la pace

Leggi su dire

(Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – Chi scava un pozzo aiuta la pace. Dandole un’opportunità in più. È vero in tanti angoli d’Africa ed è ancora più vero nel Sahel, una delle regioni al mondo più colpite da cambiamenti climatici, degrado dei suoli e desertificazione. E negli ultimi anni, almeno dal 2012, sempre più a rischio anche sul piano della sicurezza. Prendete il Mali, epicentro di nuove crisi, allo stesso tempo ambientali, sociali e pure politiche, come confermato da un nuovo intervento dell’esercito, che il 18 agosto ha destituito il presidente Ibrahim Boubacar Keita, sfilato a Bamako e istituito il Comité national pour le salut du peuple.