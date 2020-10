Iconize non va a Live – Non è la d’Urso: la furia di Barbara, i followers persi, la reazione di Elettra Lamborghini (Di lunedì 12 ottobre 2020) Iconize è da giorni al centro della bufera mediatica dopo che al Grande Fratello Vip si è parlato di una finta aggressione omofoba che l’influencer avrebbe messo in scena per ottenere visibilità. A confermare la farsa sarebbe intervenuta l’ex amica di Marco (Iconize), Soleil Sorge, la quale avrebbe in mano dei messaggi inequivocabili in cui l’influencer palesa la volontà di organizzare la finta aggressione. Proprio Iconize sarebbe dunque dovuto intervenire durante l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso per dare la sua versione dei fatti. Durante lo spazio riservato a questa vicenda però, la conduttrice Barbara d’Urso ha svelato che Iconize avrebbe rinunciato all’ospitata, questo per ... Leggi su trendit (Di lunedì 12 ottobre 2020)è da giorni al centro della bufera mediatica dopo che al Grande Fratello Vip si è parlato di una finta aggressione omofoba che l’influencer avrebbe messo in scena per ottenere visibilità. A confermare la farsa sarebbe intervenuta l’ex amica di Marco (), Soleil Sorge, la quale avrebbe in mano dei messaggi inequivocabili in cui l’influencer palesa la volontà di organizzare la finta aggressione. Propriosarebbe dunque dovuto intervenire durante l’ultima puntata di– Non è la d’Urso per dare la sua versione dei fatti. Durante lo spazio riservato a questa vicenda però, la conduttriced’Urso ha svelato cheavrebbe rinunciato all’ospitata, questo per ...

Iconize non si presenta a Live Non è la d'Urso, Barbara si scaglia furiosamente contro di lui per aver finto l'aggressione omofoba.

"Se hai fatto una cosa del genere ti devi vergognare", Barbara d'Urso si scaglia contro Iconize accusato di aver inventato un'aggressione omofoba. "Ci sono centinaia di ragazzi ch ...

